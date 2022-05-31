Рада схвалила введення персональних санкцій проти очільників РПЦ

Верховна Рада України на черговому засіданні ухвалила Постанову про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви.
За постанову проголосували у вівторок, 31 травня, 292 депутати.
“У тому числі, голосували екс-ОПЗЖ”, – повідомив в телеграмі народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.
Постановою пропонується винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування проти представників Російської православної церкви санкцій включно з блокуванням активів, обмеженням торговельних операцій, запобіганням виведенню капіталів за межі України та інших санкцій. Пропозиції стосуються 8 громадян РФ:
Санкції має розглянути РНБО, після чого, в разі ухвалення, їм надасть чинності президент своїм указом.
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