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Рада схвалила введення персональних санкцій проти очільників РПЦ

31/05/2022 14:46

Верховна Рада України на черговому засіданні ухвалила Постанову про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви.

За постанову проголосували у вівторок, 31 травня, 292 депутати.

“У тому числі, голосували екс-ОПЗЖ”, – повідомив в телеграмі народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк. 

Постановою пропонується винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування проти представників Російської православної церкви санкцій включно з блокуванням активів, обмеженням торговельних операцій, запобіганням виведенню капіталів за межі України та інших санкцій. Пропозиції стосуються 8 громадян РФ:

  • “16 патріарха Московський і всієї Русі Кирила
  • керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, митрополита Волоколамського Іларіона
  • заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ протоієрея Миколи Балашова
  • митрополита Псковського та Пороховської РПЦ — Тихона
  • архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Російської православної церкви — Питирима
  •  протоієрея Російської православної церкви; письменника, проповідника та педагога — Владимирова Артемія
  • митрофорного протоієрея Російської православної церкви, проповідника, телеведучого — Ткачова Андрія
  • російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов’я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Російської православної церкви Осипова Олексія”, — написав депутат.

Санкції має розглянути РНБО, після чого, в разі ухвалення, їм надасть чинності президент своїм указом.

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Україна

Рада схвалила введення персональних санкцій проти очільників РПЦ

Верховна Рада України на черговому засіданні ухвалила Постанову про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви. За постанову проголосували...

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