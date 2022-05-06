У Броварах на час воєнного стану заборонили церкву московського патріархату

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко у п’ятницю, 6 травня.
Так, на об’єктах нерухомості церкви московського патріархату встановлять охорону. Крім того, церкві московського патріархату забороняється проводити збори, мітинги, ходи та будь-які інші масові заходи.
Тривалість заборони — на весь період воєнного стану. Наразі воєнний стан діє до 25 травня.
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