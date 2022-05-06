У Броварах на час воєнного стану заборонили церкву московського патріархату

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко у п’ятницю, 6 травня.

Так, на об’єктах нерухомості церкви московського патріархату встановлять охорону. Крім того, церкві московського патріархату забороняється проводити збори, мітинги, ходи та будь-які інші масові заходи.

Тривалість заборони — на весь період воєнного стану. Наразі воєнний стан діє до 25 травня.

Читайте також:

Мер Конотопа заборонив діяльність Московського патріархату в місті