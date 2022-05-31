“Puma помічає все”: аеророзвідка ЗСУ використовує американські безпілотники з камерою нічного бачення. ФОТО, ВІДЕО

Українські захисники для розвідки на Запорізькому напрямку вже використовують американські БПЛА RQ-20 Puma.

Про це повідомляє АрміяInform.

Обладнання надійшло для Збройних сил України як військова допомога від США. Ці безпілотники входили у пакет разом із дронами-камікадзе Switchblade та іншим озброєнням і технікою.

Рішення про цей пакет, в рамках додаткового траншу, уряд Сполучених Штатів ухвалив на початку квітня 2022 року. Його обсяги складали 300 млн доларів. На які було передано доволі довгий список озброєння та військової техніки.

Зокрема, до цього списку входили і безпілотні літальні апарати типу Puma (англ. Pointer Upgraded Mission Ability)

Хоча на озброєнні Збройних сил України та інших силових структур сьогодні перебуває певна кількість аналогічних дронів – “Фурія”, “Лелека-100”, Spectator, PD-1 та інші, але у цього БПЛА є те, що відрізняє його від наших розробок.

Хоча за льотними характеристиками усі вони приблизно рівні, американський “птах” набагато переважає усіх своїми “очима” – оптико-електронною системою Mantis i45N.

Це двовісна, гіростабілізована багатосенсорна система, яка об’єднує у собі звичайну та тепловізійну камери, кожна з них має шестикратний зум, і це дозволяє виявляти противника як вдень, так і вночі.

Але найголовніше – Puma може робити те, на що зі всіх дронів Збройних сил України здатний лише Bayraktar TB2 – підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння.

Довідково

Puma – легкий військовий безпілотний літальний апарат, створений компанією Aero Vironment. З корисного навантаження БПЛА несе чотири камери (дві оптичні та дві інфрачервоні).

Технічні характеристики: довжина: 1,4 м; розмах крил – 2,8 м; максимальна злітна маса – 5,9 кг; потужність двигуна – 1 к.с.; максимальна швидкість – 83 км/год; крейсерська швидкість – 37 км/год; радіус дії – 15 км; тривалість польоту – дві години.

Апарат вперше здійснив політ у 2007 році, а з 2008 – перебуває на озброєнні армії США, морської піхоти, ВМФ, ВПС та сил спеціальних операцій.

Також Puma використовують військові Албанії, Бельгії, Канади, Чехії, Данії, Єгипту, Естонії, Франції, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії. Вартість комплексу оцінюється в 250 тис. доларів.

Тепер БПЛА Puma застосовують і українські вояки, відбиваючи широкомасштабну російську агресію. Екіпажі успішно пройшли в відповідних навчальних центрах підготовку до застосування цього виду озброєння і вже “працюють” на передовій.

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