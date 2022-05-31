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Лідери ЄС домовилися про шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема про урізане нафтове ембарго

31/05/2022 02:10

Глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі таки домовилися про шостий пакет санкцій проти Росії. Ідеться про часткову заборону на імпорт російської нафти та інші обмеження.

Про це Мішель написав у твіттері в ніч із 30 на 31 травня.

Згідно з домовленостями, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він досі купував.

“Це скоротить величезне джерело фінансування для її військової машини”, – зазначив Мішель, назвавши це “максимальним тиском на Росію з метою припинення війни”.

Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть й інші заходи, зокрема відключення від SWIFT найбільшого російського банку “Сбербанк”, персональні санкції проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще трьох російських державних мовників.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у свою чергу привітала домовленість про ембарго на російську нафту.

Фактично це означає, що до кінця року ЄС відмовиться від 90% постачання російської нафти, написала вона у твіттері.

Описане формулювання вочевидь передбачає заборону морських поставок нафти до ЄС та продовження закупівель через нафтопровід “Дружба”.

Як відомо, до трубопровідної третини імпорту російської нафти в Євросоюз входять поставки до Чехії та Словаччини, які були згодні відмовитися від російської нафти до кінця 2024 року, Німеччини та Польщі (до кінця 2022-го), а також Угорщини (вимагала особливих умов і не йшла на поступки для ембарго).

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