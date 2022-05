Лідери ЄС домовилися про шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема про урізане нафтове ембарго

Глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі таки домовилися про шостий пакет санкцій проти Росії. Ідеться про часткову заборону на імпорт російської нафти та інші обмеження.

Про це Мішель написав у твіттері в ніч із 30 на 31 травня.

Згідно з домовленостями, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він досі купував.

“Це скоротить величезне джерело фінансування для її військової машини”, – зазначив Мішель, назвавши це “максимальним тиском на Росію з метою припинення війни”.

Крім того, у шостому пакеті санкцій будуть й інші заходи, зокрема відключення від SWIFT найбільшого російського банку “Сбербанк”, персональні санкції проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще трьох російських державних мовників.

#Unity

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.

This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.

Maximum pressure on Russia to end the war.

#EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022