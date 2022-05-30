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Прем’єр Угорщини назвав нові умови, за яких підтримає ембарго на нафту з РФ

30/05/2022 17:12

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і коли Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі “нещасного випадку” на трубопроводі.

Про це в понеділок, 30 травня, інформує “Європейська правда”.

“Виключення трубопроводів (з-під дії санкцій, – “Н”) – це хороший підхід, але нам потрібна гарантія, що в разі нещасного випадку на трубопроводі, що йде через Україну, ми зможемо отримати російську нафту з інших джерел. Якщо ми отримаємо таку гарантію, то буде добре”, – заявив він перед самітом ЄС.

Орбан також запевнив, що Угорщина готова підтримати шостий пакет санкцій, якщо він передбачатиме “рішення щодо постачання енергоносіїв в Угорщину та її енергетичної безпеки”.

“Станом на зараз нема ніякого компромісу. Немає ніякої домовленості. Я щойно отримав текст (комюніке саміту ЄС, – “Н”), тут немає домовленості”, – сказав Орбан.

Постійні представники держав-членів ЄС на останній зустрічі знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єрка Естонії Кая Каллас сказали, що домовленості навряд чи вдасться досягнути і на саміті ЄС.

Контекст

Нагадаємо, 24 травня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про введення надзвичайного стану в країні через війну в Україні.

Раніше цього дня стало відомо, що Віктор Орбан, незважаючи на позицію решти ЄС, виключив можливість обговорення запропонованого Євросоюзом нафтового ембарго проти Росії на найближчому саміті лідерів.
Прем’єр-міністр Угорщини звернувся до президента Європейської ради Шарля Мішеля з листом, в якому сказав, що його країна не може підтримати шостий пакет санкцій без детальнішої інформації про фінансування від Євросоюзу, яке могло б допомогти Будапешту відмовитися від російської нафти.

Слід зазначити, що надзвичайний стан був запроваджений в Угорщині в інтересах владної партії Орбана у зв’язку з коронавірусом ще навесні 2020 року, відтоді продовжувався (востаннє – у грудні 2021 року) і діяв досі, до кінця травня 2022-го.

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