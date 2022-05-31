Керівник ГУР Буданов очолив штаб із питань військовополонених

Координаційний штаб з питань військовополонених очолив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Про це вранці в вівторок, 31 травня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника ГУР МО України. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України затвердивши його постановою від 11 березня 2022 року №257“, – йдеться у повідомленні.

Основними завданнями Координаційного штабу є:

сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;

сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів розв’язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій – в Україні діє Національне інформаційне бюро.

Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на “Гарячу лінію” Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або 380 44 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

Нагадаємо, напередодні віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що передає свої повноваження щодо обміну військовополоненими розвідці та Службі безпеки України.

Однак Мінреінтеграції, яке вона очолює, залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

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