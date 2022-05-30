Верещук більше не займатиметься обміном військовополонених

Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук передає свої повноваження щодо обміну військовополоненими розвідці та Службі безпеки України.
Про це урядовиця повідомила в понеділок, 30 травня, у фейсбуці.
“Щодо подальшої роботи з обміну військовополоненими: свій функціонал з обміну військовополоненими передаю головному управлінню розвідки Міноборони.
Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ”, – зазначила вона.
Відповідні реєстри щодо військовополонених уже створили, відпрацювали організаційні питання та налагодили комунікаційні канали з окупантами щодо обміну.
Верещук наголосила, що Мінреінтеграції, яке вона очолює, залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.
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