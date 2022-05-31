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Зеленський про деокупацію територій: Чекатимемо на зброю, щоб зберегти максимально життя людей

31/05/2022 20:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на потрібне озброєння.

Таку думку він висловив у вівторок, 31 травня, на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

“Ми не прив’язуємося до дат деокупації, ми прив’язуємось до людей. Якщо ті чи інші наші кроки, наші операції, пов’язані з деокупацією того чи іншого регіону, будуть пов’язані з десятками тисяч загиблих наших людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по-максимуму наших людей… Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в пріоритеті”, – сказав глава держави. 

Президент наголосив, що на сході українським військовим “складно через те, що бракує кількості відповідної зброї”.

“Ситуація складна на сході через те, що там зосереджена найбільша кількість техніки, військових формувань, батальйонів як РФ, так і зрадників, які є колаборантами, сепаратистами, представниками умовних “ДНР” і “ЛНР”. Вони зосередили всі сили там, щоб виконати той чи інший план”, – зазначив Зеленський.

Водночас він запевнив, що Україна буде деокуповувати всю територію, яка належить їй історично і згідно з усіма міжнародними законами.

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