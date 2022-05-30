Росія втратила в Україні вже 30 350 військових, – Генштаб

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 30 травня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 11 танків, 12 бронемашин тощо.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.05 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 29 травня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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