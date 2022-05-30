ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 96 – 30.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Боєць 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" показує на смартфоні, як він спалив російський танк. Ізюмський напрямок, травень 2022. Фото: 93 омбр

Напередодні

Колишній народний депутат, а нині військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко розповів, який вигляд мають бої в районі траси Бахмут-Лисичанськ, де він виконує бойові завдання:

Міномети ворога працюють майже постійно, з невеликим перервами.

Так само часто – БМД-4, 100 мм.

Раз у день – обстріл “Піоном”. Гучно.

Спорадично виїжджають танки і валять (не стріляють, а саме валять) з посадки. Вихід-прихід, вихід-прихід. Бах-бах, бах-бах! Відстрілюють швидко 10-15 пострілів і тікають.

Раз на дві-три години – вертольоти. Рятує те, що їх, як правило, чути завчасно, є достатньо секунд, щоб сховатися. Комбінація ”гул двигунів – хвилі грому” уже звична для вуха.

Літаки не частіше разу на день, але де, куди і як – важко сказати, вони надто швидкі.

“Гради” кожну годину. Але буває по кілька годин без “градів”. “Гради” – касетні і звичайні.

152-й калібр чомусь вирізнити не можу. Бачив розбиту гаубицю Д-30 на дорозі на зайнятій противником території, але більше слідів такої артилерії не знаходив.

Звісно, ми на це все відповідаємо, за обставинами.

8:55

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 30 травня.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.05 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 30350 (+200) осіб,

танків – 1349 (+11),

бойових броньованих машин – 3282 (+12),

артилерійських систем – 643 (+12),

РСЗВ – 205 (+2),

засобів ППО – 93,

літаків – 207,

гелікоптерів – 174,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 507 (+3),

крилатих ракет – 118 (+2),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2258 (+18),

спеціальної техніки – 48.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 29 травня)

8:45

З початку доби до 8-ї ранку ворог вчинив чотири обстріли прикордонних територій Сумської області.

▪️ Два авіаудари ракетами з території РФ по території Хотінської громади Сумського району.

▪️ Шість “виходів” із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району.

▪️ Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь теж вели з території Росії.

▪️ Близько восьми пострілів із міномету із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

За попередніми даними жертв немає, руйнування уточнюються, – голова ОВА Дмитро Живицький.

Восьма година

Тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, російські військові увійшли на північно-східні і південно-східні околиці Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни.

Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли почався обстріл. Також важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають у лікарнях Донеччини”.

За даними голови ОВА, за 29 травня в Сєвєродонецьку було зруйновано щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Вночі

Окупанти знову обстріляли Мерефу на Харківщині – горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.

7:10

Уночі й на світанку по Одещині ворог завдав два ракетні удари по Одеській області.

“Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема. Одну ракету збито силами ППО”, – речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук із посиланням на ОК “Південь”.

6:50

На Харківщині для авіаційної підтримки своїх підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.

У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ, – ГШ ЗСУ.

6:50

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території російської федерації до визначених районів боєприпаси та техніку.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснює вогневе ураження наших військ, зокрема задіює оперативно-тактичну та армійську авіацію.

На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.

Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з територіїРФ та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.

На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки.

На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

Ранок

Володимир Зеленський не заперечує можливості тристоронніх телефонних переговорів з президентами Туреччини і Росії. Про це сказав журналістам прессекретар президента України Сергій Нікіфоров, якого цитує ZN.UA.

“Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести телефонні переговори з главами Росії та Туреччини Путіним і Ердоганом, якщо президент РФ буде готовий у них брати участь”, – пише видання.

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Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути Сєвєродонецьк та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині.

▪️ 16-20 травня фактично закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.