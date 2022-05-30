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На Херсонщині окупанти відключили мобільний зв’язок українських операторів

30/05/2022 21:33

У території тимчасово окупованої Херсонській області зник мобільний зв’язок українських операторів. Його відключили російські загарбники.

Про це ввечері в понеділок, 30 травня, повідомляє  Суспільне із посиланням на голову Херсонської військово-цивільної адміністрації Геннадія Лагуту.

“Орки відключили! Працює тільки провайдер “Скайнет” через Крим!”, – сказав він.

У соцмережах мешканці Херсона пишуть, що зв’язок зник близько 18:00. У телефонах для підключення доступна лише російська мережа.

“Зв’язок зникає вже третю добу. Окупанти постійно маніпулюють, постійно звинувачують Збройні сили України і в тому, що пропадає зв’язок, і що відбуваються обстріли. Але це все відбувається не так. І якщо говорити про зникнення зв’язку, треба дивитися, що одночасно з цим окупант впроваджує російського оператора з кодом+7 і починає роздавати мобільні картки”, – повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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