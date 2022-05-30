Спротив Херсона: російський прапор на набережній зняли, а трос для підйому перекусили

Фото: МОСТ

У тимчасово окупованому Херсоні російський прапор на набережній зняли, а трос для підйому знамена перекусили, щоби окупанти не вчепили російську ганчірку повторно.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомляє місцеве видання “Мост” на сторінці у твітері.

“Здається, хтось поставив крапку у питанні прапора на набережній Херсона. Російський зняли, а трос для підйому перекусили. Спротив окупації триває”, – йдеться в повідомленні.

Здається, хтось поставив крапку у питанні прапора на набережній Херсона. Російський зняли, а трос для підйому перекусили. Спротив окупації триває 💪 pic.twitter.com/Xed9fPqkap — МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 30, 2022

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