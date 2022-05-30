Спротив Херсона: російський прапор на набережній зняли, а трос для підйому перекусили

У тимчасово окупованому Херсоні російський прапор на набережній зняли, а трос для підйому знамена перекусили, щоби окупанти не вчепили російську ганчірку повторно.
Про це в понеділок, 30 травня, повідомляє місцеве видання “Мост” на сторінці у твітері.
“Здається, хтось поставив крапку у питанні прапора на набережній Херсона. Російський зняли, а трос для підйому перекусили. Спротив окупації триває”, – йдеться в повідомленні.
Здається, хтось поставив крапку у питанні прапора на набережній Херсона. Російський зняли, а трос для підйому перекусили. Спротив окупації триває 💪 pic.twitter.com/Xed9fPqkap
— МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 30, 2022
Читайте також:
“Херсоне, тримайся! Ми поруч!” Артилеристи 28 омбр показали, як нищать техніку орків на півдні
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!