“Херсоне, тримайся! Ми поруч!” Артилеристи 28 омбр показали, як нищать техніку орків на півдні

Українські артилеристи активно “працюють” по техніці російських загарбників на території Миколаївської та Херсонської областей.
Відео влучної роботи своєї артилерії по рашистах показала 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів зимового походу
“Триває артилерійська війна, 28-ма бригада ганяє та палить техніку окупантів по посадках Херсонщини та Миколаївщини. Тікайте з нашої землі, недолугі завойовники. Херсон, тримайся, ми поруч!” – зазначається в підписі до відео.
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