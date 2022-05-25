Артилеристи ЗСУ опанували гаубиці “Caesar” за 2-3 години, – Залужний

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Артилеристи Збройних сил України опанували гаубиці “Caesar” за 2-3 години.

Світлини їхньої роботи в зоні бойових дій опублікував Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний увечері у вівторок, 24 травня.

“Caesar” – це самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. На цій відстані знаходиться артилерія, резерви, пункти управління противника. Їх знищення знижує наступальний потенціал ворога”, – розповів головком.

Він додав, що ці САУ – на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються у країнах НАТО.

““Caesar” забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь. Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години”, – додав генерал.

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