“Місяць як насипають”: французькі САУ Caesar вже воюють в Україні. ВІДЕО

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Французькі колісні самохідні 155-мм артилерійські установки Caesar уже тривалий час застосовуються Збройними силами України проти ворога.

Про це свідчить відео, яке поширили українські військовослужбовці в соціальних мережах, пише у вівторок, 24 травня, сайт “Мілітарний”.

На відео видно бойове застосування “Цезаря”. На одному зі снарядів бійці написали “За Маріуполь!”

Ймовірно, французькі САУ перебувають у складі однієї з артилерійських бригад.

Волонтер Фонду Сергія Притули Роман Сініцин у твітері написав: “В однієї з артбригад ці приколи є уже давно“.

Директор Фонду “Повернись живим” Тарас Чмут уточнив, що французькі САУ в Україні вже тривалий час: “То шо по “Цезарях”? Місяць як насипають“.

Довідково

САУ CEASAR – французька колісна 155 мм самохідна гармата розробки GIAT Industries. Серійно виробляється з 2007 року. В армію Франції було поставлено 72 одиниці.

Довжина ствола – 52 калібри. Возимий боєзапас – 18 снарядів. Скорострільність – 6 пострілів за хвилину. “Цезар” здатний використовувати всю номенклатуру натівських 155-мм артснарядів.

В якості шасі САУ для французької армії використовується Renault Sherpa 5 6×6.

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