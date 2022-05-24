Резніков констатував прогрес у постачанні Україні 155-мм артилерії

Військове керівництво України каже, що констатує прогрес у постачанні Україні 155-мм артилерії.
Про це у вівторок, 24 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Він розповів, що 23 травня разом з заступником Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майором Вадимом Скібіцьким представляв нашу державу на другій зустрічі керівників оборонних відомств у форматі, започаткованому 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн.
Формат створено завдяки лідерству Сполучених Штатів Америки і персонально міністру оборони Ллойду Остіну ІІІ.
“Рамштайн” стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида. Разом з колегами ми докладно поінформували партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які сталися з дня проведення минулої зустрічі. Ми констатували прогрес у постачанні 155-мм артилерії та окреслили першочергові потреби українських захисників. Якщо на першій зустрічі ключовими словами були «timing» і «transition», цього разу додалося ще слово «coordination». Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект”, – написав міністр.
Він подякував за допомогу нашій державі багатьом колегам, зокрема, міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу.
“З оптимізмом можу повторити оцінку, яку дав інший великий друг України – міністр Ллойд Остін ІІІ: на сьогоднішній зустрічі країни оголосили про нові способи підтримки, які можуть стати game changing у цій війні. Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня”, – резюмував глава оборонного відомства.
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