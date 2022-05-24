Home / Військо / Резніков констатував прогрес у постачанні Україні 155-мм артилерії

Резніков констатував прогрес у постачанні Україні 155-мм артилерії

24/05/2022 15:31

Військове керівництво України каже, що констатує прогрес у постачанні Україні 155-мм артилерії.

Про це у вівторок, 24 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 

Він розповів, що 23 травня разом з заступником Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майором Вадимом Скібіцьким представляв нашу державу на другій зустрічі керівників оборонних відомств у форматі, започаткованому 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн.

Формат створено завдяки лідерству Сполучених Штатів Америки і персонально міністру оборони Ллойду Остіну ІІІ.

“Рамштайн” стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида. Разом з колегами ми докладно поінформували партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які сталися з дня проведення минулої зустрічі. Ми констатували прогрес у постачанні 155-мм артилерії та окреслили першочергові потреби українських захисників. Якщо на першій зустрічі ключовими словами були «timing» і «transition», цього разу додалося ще слово «coordination». Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект”, – написав міністр. 

Він подякував за допомогу нашій державі багатьом колегам, зокрема, міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу.

“З оптимізмом можу повторити оцінку, яку дав інший великий друг України – міністр Ллойд Остін ІІІ: на сьогоднішній зустрічі країни оголосили про нові способи підтримки, які можуть стати game changing у цій війні. Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня”, – резюмував глава оборонного відомства.

Читайте також:
Україна отримає пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon та ще кілька “приємних сюрпризів”, – Резніков

Унікальних переглядів: 10
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Росія збільшує масштаби крадіжок українського зерна на окупованих територіях. ФОТО

На супутникових знімках зафіксували, як російські кораблі завантажують українське зерно в окупованому Криму. Найімовірніше його вивезли з окупованої Херсонщини та інших тимчасово непідконтрольних територій. Про це в понеділок, 23...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse