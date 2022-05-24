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Україна отримає пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon та ще кілька “приємних сюрпризів”, – Резніков

24/05/2022 15:05

Україна отримає пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon.

Про це у вівторок, 24 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він розповів, що напередодні, 23 травня, разом з заступником Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майором Вадимом Скібіцьким представляв нашу державу на другій зустрічі керівників оборонних відомств у форматі, започаткованому 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн.

“Серед іншого, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема, мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon. Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це – згодом”, – написав міністр у ФБ. 

Глава Пентагону 23 травня на брифінгу 3 травня заявив, що Данія надасть пускову установку та ракети Harpoon для захисту узбережжя України.
“Відповідь на питання, чому саме Данія, очевидна. Бо саме ця країна мала на озброєнні єдиний у своєму роді комплекс Harpoon Coastal Defense System, який також відомий за абревіатурою HCDS. Він знаходився на озброєнні країни з 1990-х по 2003 рік. Достовірних відомостей, де саме перебуває ця система, в якому вона технічному стані – було під величезним питанням. Прийманні у публічній площі жодних новин про його стан не було”, – писало видання Defense Express.

Довідка

AGM/RGM/UGM-84 “Гарпун” (Harpoon) — американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Експлуатується з 1977 року. Розроблена та випускалася компанією McDonnell Douglas, в даний час її випуском займається Boeing Defense, Space & Security.

“Гарпун” має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Для запуску ракети можуть використовуватися такі платформи:

  • літаки (AGM-84, варіант без твердопаливного прискорювача)
  • надводні кораблі (RGM-84, варіант з твердопаливним прискорювачем, який від’єднується в польоті після вироблення пального)
  • підводні човни (UGM-84, варіант з твердопаливним прискорювачем та упаковкою в спеціальний контейнер, що дозволяє підводний пуск через торпедний апарат);
  • берегові пускові установки (варіанти ракети з твердопаливним прискорювачем).

Операційна дальність: 140-315 км (в залежності від варіанту і модифікації)
Висота польоту: над гребенями хвиль, максимальна – 915 м.

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