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США не передаватимуть Україні ракети, що спроможні вдарити по Росії, – Байден

30/05/2022 18:19

Влада Сполучених Штатів Америки не має наміру постачати Україні ракетні системи, які Київ міг би використати для ударів по Російській Федерації.

Про це в понеділок, 30 травня, заявив президент США Джо Байден, передає Reuters.

“Ми не відправлятимемо Україні ракетних систем, які можуть бити по території Росії”, – сказав він.

Байден не уточнив, про які саме ракети йдеться.

Проте, як зазначає агентство, так глава Білого дому відповів на запитання журналіста щодо ракет великої дальності.

За даними джерел Politico, адміністрація Байдена розглядає надання Україні установок лише з такими боєприпасами, які дають змогу використовувати їх як реактивні системи залпового вогню, а не оперативно-тактичні ракетні комплекси. Дальність цих боєприпасів – від 30 до 70 км.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США ухвалила рішення про надання Україні РСЗВ великої дальності, що може допомогти Україні отримати перевагу в бойових діях проти російських окупантів.

Речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу 27 травня не підтвердив, що рішення надати пускові установки було ухвалене.

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Україна

США не передаватимуть Україні ракети, що спроможні вдарити по Росії, – Байден

Влада Сполучених Штатів Америки не має наміру постачати Україні ракетні системи, які Київ міг би використати для ударів по Російській Федерації. Про це в понеділок, 30 травня, заявив президент...

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