Міноборони України озвучило тактичні плани Росії

Росія продовжує вести наступальні дії на сході України. Головною ціллю Москви є встановлення повного контролю над Донецькою й Луганською областями.
Про це у понеділок, 30 травня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.
За словами Мотузяника, сьогоднішні бої на сході досягли максимальної інтенсивності.
“Російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення і також намагаються бити вглибину нашої оборони. Одночасно з цим, здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках”, – додав речник.
Він також озвучив тактичні плани Росії сьогодні:
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