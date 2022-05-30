Росіяни обстріляли Київський район Харкова, є поранені

Російські окупанти обстріляли Київський район Харкова, від ворожої атаки поранення отримали троє людей, серед них – підліток.

Про це ввечері в понеділок, 30 травня, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

“За даними слідства, 30 травня 2022 року російські військові обстріляли Київський район м. Харкова. Під вогнем опинились дев’ять вулиць.

Внаслідок обстрілу отримали поранення троє мирних мешканців: 16-річний хлопець та двоє чоловіків. Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків та господарських споруд. Крім того, сталася пожежа гаражних боксів площею майже 400 кв. м.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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