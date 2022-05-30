Ворог у паніці: на Херсонщині внаслідок наступу ЗСУ росіяни відступили з Миколаївки

На Херсонщині українські військові витіснили росіян із села Миколаївка.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 понеділка, 30 травня.
“На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.
В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил РФ”, – зазначено в повідомленні.
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