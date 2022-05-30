В окупованому Мелітополі – вибух біля будинку фейкового “губернатора”

Фото - РИА.Мелитополь

У центрі тимчасово окупованого міста Мелітополь на Запоріжжі прогримів вибух. Там знаходиться так звана “військово-цивільна адміністрація” колаборантів, а також будинок фейкового “голови ВЦА” та зрадника Євгена Балицького.

Про це вранці у понеділок вранці, 30 травня, інформує видання “РИА Мелитополь”,

Повідомляється, що 30 травня о 7.50 пролунав потужний вибух у самому центрі міста. Точніше – у районі ТЦ “Квартал”, де розташована багатоповерхівка Балицького, а також в БК ім. Шевченка знаходиться так звана “ВЦА” окупантів.

Після вибуху у Мелітополі огородили центральну площу.

Видання повідомляє про паніку в лавах російських загарбників. У місті почала їздити військова техніка, виють сирени.

У ЗМІ з’явилися кадри, на яких видно, як на ношах медики несуть поранену. За попередньою інформацією – поранено Євгенію Зайцеву, племінницю “гауляйтера” Балицького.

Нагадаємо, 22 травня в Енергодарі партизани підірвали голову колабораційної “адміністрації” Шевчика.

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Хто такий Євген Балицький

Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань (Партія регіонів, “Опозиційний блок” (не плутати з “ОПЗЖ”)).

За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до “мародерства” підприємств Запорізької області. Контролює ТОВ “Мелітопольський завод підшипників ковзання” тощо.

Відомо також, що колишній військовий льотчик Євген Балицький уже віддавна співпрацює з російськими окупантами в Мелітополі. Зокрема, він добровільно надав можливість ретрансляції каналу “Росія 24” на базі свого телеканалу “МТВ-плюс”.

Також Балицького називають зверхником Галини Данильченко – підорюваної в держзраді “т.в.о. обов’язків мера” Галину Данильченко. Вона є депутаткою міськради Мелітополя від “Опозиційного блоку”.

У минулому скликанні Верховної Ради він був одним із найбільш проросійських депутатів. Зокрема, Балицький називав спроби повернути Крим “істерією”. Вільно їздив до окупованого Криму. 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Він стверджував, що Західну Україну приєднали “к нам” у 1939 році, й тому “мы” ще не звикли до тамтешньої культури.

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