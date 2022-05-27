Непокаране зло: мелітопольський колаборант Балицький “перейменував” вулицю Донцова на честь ката Судоплатова

Поставлений окупантами так званий “голова ВЦА Запорізької області” Євген Балицький видав фейкове “розпорядження” щодо перейменування вулиці Дмитра Донцова в окупованому місті Мелітополь на вулицю Павла Судоплатова.

Скан-копію з “розпорядженням” 26 травня поширило російське урядове агентство “РИА Новости”.

Російські пропагандисти називають це розпорядження так званою “денацифікацією вулиці”.

Нагадаємо, раніше 26 травня депутат Запорізької обласної ради від “Опозиційного блоку” Євген Балицький, якого російські загарбники поставили “головою” так званої ВЦА, отримав від української прокуратури підозру в колаборантстві.

Як інформувала “Новинарня“, у липні 2018 року в Запоріжжі невідомі вивісили на рекламних щитах привітання зі 111-річчям Павла Судоплатова – керівника радянської зовнішньої розвідки, що вбив голову ОУН Євгена Коновальця.

На рекламному носії було розміщено фото Судоплатова з написом російською мовою: “Павло Анатолійович Судоплатов. Народився 7 липня 1907 року в м. Мелітополь. 111 років. Боротьба триває”.

Імовірним замовником бордів був тодішній нардеп від “Опозиційного блоку” Євген Балицький, мажоритарник із Мелітополя. Однак до відповідальності його не притягнули.

У липні 2020 року подібні білдборди з’явилися в Запоріжжі знову.

Павло Судоплатов (1907, Мелітополь – 1996, Москва) — кат з НКВС, керівник радянських закордонних диверсійних спецслужб. Брав безпосередню участь у розробці та виконанні гучних політичних убивств опонентів сталінського режиму та радянської влади. Одним із головних напрямів його діяльності була боротьба з українським націоналістичним рухом.

Відповідальний за проведення кількох важливих акцій терору щодо політичних опонентів Йосифа Сталіна та противників радянської влади. Безпосередньо причетний до вбивства голови ОУН Євгена Коновальця (1938), учасник замаху на Лева Троцького, організатор ліквідації Олександра Шумського (1946), єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжі (1947) та Романа Шухевича (1950).

1953 року Судоплатова як співробітника Лаврентія Берії було заарештовано й засуджено, впродовж 1953-1968 років він перебував в ув’язненні. Обвинувачений в організації вбивств і створенні лабораторії сильнодіючої отрути — для ліквідації противників Берії.

Дмитро Донцов (1883, Мелітополь – 1973, Канада) — український літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч.

Один із перших керівників Союзу визволення України (СВУ), заснованого 14 серпня 1914 року. Ідеолог українського інтегрального націоналізму, автор праці “Націоналізм” (1926).

1918 року був першим директором Української телеграфічної агенції (УТА) при уряді гетьмана Павла Скоропадського (Бюро преси при міністерстві внутрішніх справ). Упродовж 1919-1921 років — шеф Українського пресового бюро при посольстві УНР у Берні (Швейцарія).

Читайте також:

“Поетка українського Рісорджімента”: стаття Дмитра Донцова про націоналістичну ідеологію Лесі Українки

У Києві відкрили меморіальну дошку ідеологу українського націоналізму Дмитру Донцову

Хто такий Євген Балицький

Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань (Партія регіонів, “Опозиційний блок” (не плутати з “ОПЗЖ”)).

За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до “мародерства” підприємств Запорізької області. Контролює ТОВ “Мелітопольський завод підшипників ковзання” тощо.

Відомо також, що колишній військовий льотчик Євген Балицький уже віддавна співпрацює з російськими окупантами в Мелітополі. Зокрема, він добровільно надав можливість ретрансляції каналу “Росія 24” на базі свого телеканалу “МТВ-плюс”.

Також Балицького називають зверхником Галини Данильченко – підорюваної в держзраді “т.в.о. обов’язків мера” Галину Данильченко. Вона є депутаткою міськради Мелітополя від “Опозиційного блоку”.

У минулому скликанні Верховної Ради він був одним із найбільш проросійських депутатів. Зокрема, Балицький називав спроби повернути Крим “істерією”. Вільно їздив до окупованого Криму. 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Він стверджував, що Західну Україну приєднали “к нам” у 1939 році, й тому “мы” ще не звикли до тамтешньої культури.

Читайте також:

В Енергодарі партизани підірвали голову колабораційної “адміністрації” Шевчика. ФОТО