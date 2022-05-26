СБУ оголосила підозру “гауляйтеру” окупованої частини Запоріжжя Євгену Балицькому

Депутат Запорізької обласної ради від “Опозиційного блоку” Євген Балицький, проголошений окупантами так званим “начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області”, отримав підозру.
Про це в четвер, 26 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
Зазначається, що цей колишній нардеп-регіонал сприйняв повномасштабне російське вторгнення як шанс реалізувати власні політичні амбіції.
“Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником “військово-цивільної адміністрації Запорізької області”, – йдеться в повідомленні.
Він також видав так зване розпорядження “О временной организации общественного порядка”, яке зобов’язувало мешканців регіону сформувати “громадські загони”, які мали слідкувати, щоб не було проявів антиросійської діяльності.
“Наразі псевдогубернатору за процесуального керівництва офісу генерального прокурора оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора”, – наголосили в СБУ.
Балицькому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань (Партія регіонів, “Опозиційний блок” (не плутати з “ОПЗЖ”)).
За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до “мародерства” підприємств Запорізької області. Контролює ТОВ “Мелітопольський завод підшипників ковзання” тощо.
Відомо також, що колишній військовий льотчик Євген Балицький уже віддавна співпрацює з російськими окупантами в Мелітополі. Зокрема, він добровільно надав можливість ретрансляції каналу “Росія 24” на базі свого телеканалу “МТВ-плюс”.
Також Балицького називають зверхником Галини Данильченко – підорюваної в держзраді “т.в.о. обов’язків мера” Галину Данильченко. Вона є депутаткою міськради Мелітополя від “Опозиційного блоку”.
У минулому скликанні Верховної Ради він був одним із найбільш проросійських депутатів. Зокрема, Балицький називав спроби повернути Крим “істерією”. Вільно їздив до окупованого Криму. 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
Він стверджував, що Західну Україну приєднали “к нам” у 1939 році, й тому “мы” ще не звикли до тамтешньої культури.
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