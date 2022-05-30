Нацгвардієць збив “Іглою” вже третій ворожий штурмовик Су-25, – ЗМІ

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Боєць Національної гвардії України записав на свій рахунок третій збитий із ПЗРК “Ігла” ворожий штурмовик Су-25.
Про це в понеділок, 30 травня, інформує “Українська правда” із посиланням на джерело у військових колах.
“У ніч на 30 травня нацгвардієць влучним пострілом збив російський літак на Запорізькому напрямку“, – йдеться в повідомленні.
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