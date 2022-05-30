Під Ізюмом росіяни тримають готовою до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52, – Генштаб

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 30 травня.
На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.
На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.
На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ.
“Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.
“З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ”, – додали в ГШ.
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