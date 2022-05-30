Під Ізюмом росіяни тримають готовою до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52, – Генштаб

Ілюстративне фото. Російський вертоліт Ка-52 - збитий - Гостомель

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 30 травня.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ.

“Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

“З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ”, – додали в ГШ.

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