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Росіяни зайшли на околиці Сєвєродонецька, йдуть важкі бої, – Гайдай

30/05/2022 08:43

Російські війська увійшли на околиці Сєвєродонецька. Йдеться про північно-східні та південно-східні частини міста.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За Сєвєродонецьк і Лисичанськ ідуть важкі бої. Ворог задіяв все можливе озброєння та авіацію.

“Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини”, – зазначив Гайдай.

За вчора ворог зруйнував у Сєвєродонецьку щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 і будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці та Вікторівці – по два.

Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

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