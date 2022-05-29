Окупанти ведуть штурмові дії в напрямку центру Сєвєродонецька, – ГШ

Сєвєродонецьк після обстрілів

Російські війська, які раніше увійшли на околицю Сєвєродонецька і закріпилися в готелі “Мир”, надалі ведуть штурмові дії в напрямку центру цього міста, що є фактичним адміністративним центром Луганщини.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 29 травня.

Зазначається, що окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.

Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у визначених районах, здійснює поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

“На Сєвєродонецькому напрямку, з метою підтримки дій сухопутних підрозділів, противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста”, – скзаано в повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації з метою виснаження нашого особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман.

На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетних удари по населеним пунктам Верхньокам’янське, Врубівка та Соледар.

На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.

На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

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