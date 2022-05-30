У Маріуполі виявляють нові братські могили: загиблих може бути значно більше 22 тисяч

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У тимчасово окупованому Маріуполі наслідки злочину російського агресора значно більші, ніж 22 тисячі загиблих мирних мешканців.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в телеграмі.

“Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тисячі. Але все більше фактів говорять, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації”, – сказав міській голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Зазначається, що на Старокримському кладовищі впродовж місяця з‘явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім “маскують” табличками як індивідуальні поховання.

Всього з середини квітня загарбники поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне, повідомили в міськраді.

Ще близько п’яти тисяч людей поховано комунальними службами до середини березня. Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

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