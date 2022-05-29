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У Маріуполі трупи, вимиті з вуличних могил, скидають у супермаркет “Щирий кум”

29/05/2022 12:32

Через нестачу моргів та патологоанатомів у Маріуполі російські окупанти звозять трупи, які вимило із вуличних захоронень, до приміщення одного з супермаркетів у Лівобережному районі.

Про це в неділю, 29 травня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

“Маріуполь. Чергові страшні знахідки. В приміщенні супермаркету “Щирий кум” в Лівобережному районі по проспекту Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально. Сюди росіяни звозять тіла загиблих, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково – ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття”, – розповів Андрющенко.

Фото 18+

Фото з трупами походить із телеграм-каналу “Мариуполь сейчас”.

“Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеня, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів”, – зазначив також Андрющенко.

Як відомо, окупаційна влада в Маріуполі робила спробу відновити централізоване водопостачання. Однак через порушення технології вода затопила деякі вулиці та вимила трупи зі стихійних поховань.

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