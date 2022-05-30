У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли авто з волонтерами та медиками, – Гайдай

У Сєвєродонецьку російські війська розстріляли машину з двома волонтерами, вони поранені, але вже у безпеці.
Про це заявив у понеділок, 30 травня, голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
До того ж він заявив, що війська РФ просуваються в середину міста і ситуація загалом у Луганській області є дуже важкою.
Сергій Гайдай повідомив також про зникнення трьох лікарів, передню частину машини яких розірвано, зв’язок з ними втрачено.
Також у Луганській ОВА нагадали, що користуватися трасою Лисичанськ – Бахмут небезпечно, і тому використовуються безпечніші варіанти евакуації та підвезення гуманітарних вантажів.
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