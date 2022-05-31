Мобільна вогнева група 93-ї бригади збила російський гелікоптер Ка-52 з ПЗРК “Ігла”

Скріншот із відео

Мобільна вогнева група 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” збила російський гелікоптер Ка-52 “Алігатор” з переносного зенітного ракетного комлексу “Ігла”.

Відео роботи своїх фахівців та знищеного ворожого вертольота поширила пресслужба військової частини у вівторок, 31 травня.

“На відео – фрагмент роботи мобільної вогневої групи зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади Холодний Яр, який сьогодні вдень збив російський гелікоптер Ка-52, також відомий як «Алігатор»”, – йдеться в повідомленні.

У бригаді нагадали, що вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52.

“А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття «Алігатора» підтвердила розвідка”, – кажуть у “93-ці”.

“По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК “Ігла”, – розповів військовослужбовець бригади Іван.