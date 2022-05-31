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Не випадковість: російський танк підірвався на міні, зірвав мінний шлагбаум та отримав постріл зі “Стугни”. ВІДЕО

31/05/2022 18:37

Російський танк під час боїв на українській землі підірвався на протитакновій міні, під час втечі зірвав мінний шлагбаум та отримав контрольний постріл зі “Стугни” і згорів ущент.

Відео поширили у фонді “Повернись живим” у вівторок, 31 травня.

“Як каже нам командир підрозділу К2 54 ОМБр, в армії не буває випадковостей. Тож, коли російський Т-72Б3 підривається на протитанковій міні, а потім, під час втечі, зриває мінний шлагбаум і “контрольним” прилітає постріл зі “Стугни” — це не випадковість, а блискуча робота українських воїнів”, – йдеться в повідомленні. 

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