Не випадковість: російський танк підірвався на міні, зірвав мінний шлагбаум та отримав постріл зі “Стугни”. ВІДЕО

Російський танк під час боїв на українській землі підірвався на протитакновій міні, під час втечі зірвав мінний шлагбаум та отримав контрольний постріл зі “Стугни” і згорів ущент.

Відео поширили у фонді “Повернись живим” у вівторок, 31 травня.

“Як каже нам командир підрозділу К2 54 ОМБр, в армії не буває випадковостей. Тож, коли російський Т-72Б3 підривається на протитанковій міні, а потім, під час втечі, зриває мінний шлагбаум і “контрольним” прилітає постріл зі “Стугни” — це не випадковість, а блискуча робота українських воїнів”, – йдеться в повідомленні.

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