Воїни 24 омбр показали окупантів, що фотографувалися на вкрадену з дому на Київщині “мильницю”

Українські військові оприлюднили світлини з фотоапарата, який російські окупанти вкрали із дому українців на Київщині і привезли з собою аж у Луганську область.

Про це в понеділок, 30 травня, повідомила пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

“Перед вами, здавалося б, звичайні фото з звичайним фотоапаратом. Багато українських родин використовують такі “мильнички” для створення свого особистого сімейного фотоархіву: відпочинок, із сімейними подіями та багато іншого. Але цей фотоапарат має історію. Російські окупанти вкрали його цивільної домівки простих українців на Київщині і притягнули з собою на Луганщину”, – йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що завдяки низькому рівню IQ загарбників, українські військові мають невеличку підбірку портретів окупантів із 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади РФ, які вчиняють свої звірства на території України.

“Щиро сподіваємося, що з власниками фотоапарата, знімки яких росіяни навіть не стали видаляти з карти пам’яті, все добре і невдовзі ми зможемо повернути їх камеру, яка пройшла такий великий шлях.

Королівські піхотинці подбали, щоб для частини покидьків на цих фото вони стали останніми в їх житті. Для решти ж – розплата ще попереду. І просто зараз ми робимо усе можливо, щоб вона прийшла якомога скоріше”, – наголосила пресслужба 24-ї омбр.

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