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Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ росіян. ФОТО

31/05/2022 15:01

Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України знищили інженерний підрозділ російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ у вівторок, 31 травня. 

“В одному з районів виконання завдань воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних сил України успішно знищено інженерний підрозділі російських окупантів. Продовжуємо й надалі виконувати бойові та знищувати ворогів України”, – йдеться в повідомленні.

мертвий росіянин 2 спалена російська техніка1 мертвий росіянин 1 спалена російська техніка
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Нагадаємо, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

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