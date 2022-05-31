Розвідники ДШВ знищили інженерний підрозділ росіян. ФОТО

Розвідники Десантно-штурмових військ ЗС України знищили інженерний підрозділ російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ у вівторок, 31 травня.
“В одному з районів виконання завдань воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних сил України успішно знищено інженерний підрозділі російських окупантів. Продовжуємо й надалі виконувати бойові та знищувати ворогів України”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому та Криворізькому напрямках.
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