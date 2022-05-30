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80-та бригада ДШВ знищила взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області

30/05/2022 11:22

Артилерійські підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.

Про це в понеділок, 30 травня, інформує пресцентр Командування ДШВ.

“На одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ зс московії”, – інформують в Командуванні.

“Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед”, – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.

У ДШВ наголошують, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам, і вже мала значні втрати від військовослужбовців цієї бригади. 

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