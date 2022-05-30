80-та бригада ДШВ знищила взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області

Артилерійські підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області.
Про це в понеділок, 30 травня, інформує пресцентр Командування ДШВ.
“На одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ зс московії”, – інформують в Командуванні.
“Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед”, – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.
У ДШВ наголошують, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам, і вже мала значні втрати від військовослужбовців цієї бригади.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 96 – 30.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!