Генштаб оновив статистику втрат російських окупантів – понад 30,5 тис. вояків

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 31 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 9 танків, 20 бронемашин тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 30 500 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1 358 (+9),

бойових броньованих машин – 3 302 (+20),

артилерійських систем – 649 (+6),

РСЗВ – 207 (+2),

засобів ППО – 93,

літаків – 208 (+1),

гелікоптерів – 174,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8),

крилатих ракет – 120 (+2),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275 (+17),

спеціальної техніки – 48.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 30 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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