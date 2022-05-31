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Українські військові ліквідували підрозділ “вагнерівців” на Донбасі, – СБУ

31/05/2022 13:15

Збройні сили України ліквідували великий підрозділ “вагнерівців” на Донбасі.

Про це в вівторок, 31 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нові перехоплення.

Зазначається, що після знищення такої елітної частини “рядові” російські окупанти тепер взагалі бояться воювати – про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

“Туди, де рубіж треба взяти, туди ПВКашників он скільки загнали… А толку них*я немає від цих ПВКашників! Там вони, всі полягли, ці ПВКшники. Це, бл*, спецназ, нах*й!” Підготовлений, єб*ий у рот! Вони всі полягли. Ну, не всі, там залишки якісь безпонтові залишилися”, – розповідає окупант дружині.

“Пішли вони нах*й зі своєю армією”, – радить йому жінка.

Своєю чергою, СБУ теж дала пораду окупантам, як піти з армії: зателефонувати на гарячу телефонну лінію та здатися в полон.

“Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів”, – нагадав пресцентр Служби безпеки.

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