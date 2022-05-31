На Луганщині воїни 80 одшбр підірвали російську бойову машину десанту. ВІДЕО

У Луганській області українські військовослужбовці знищили ворожу бойову машину десанту.
Про це в вівторок, 31 травня, інформує пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Ви спостерігаєте, як бойова машина десанту повітрянодесантних військ противника підлягає утилізації на священній Українській землі! Це – інженерно-саперний підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ заздалегідь підготував їм різні сюрпризи – у вигляді замінованих ділянок місцевості”, – йдеться в повідомленні.
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