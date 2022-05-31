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Двох російських військових ув’язнили на 11,5 років за обстріли Харківщини

31/05/2022 12:24

Суд на Полтавщині засудив до 11 років і 6 місяців ув’язнення двох російських військових, Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які обстрілювати райони Харківщини.

Про це в вівторок, 31 травня, інформує видання “Ґрати” із посиланням на вирок Котелевського райсуду Полтавської області.

Військових визнали винними у порушенні законів і звичаїв війни. Прокуратура просила засудили їх до 12 років тюрми – найтяжчого можливого покарання.

Обидва росіянина служили у Мурманській області. Бобикін був водієм-заряджальником системи залпового вогню “Град”, Іванов – навідником такої ж бойової машини.

У грудні 2021 року їм повідомили про нібито навчання на території Білорусі. У лютому 2022-го росіяни прибули в місто Курськ, де продовжували ці “навчання”.

Однак у другій половині лютого вони вже переїхали в прикордонну з Україною Білгородську область. Там військові дізнались від командування про майбутню війну.

23 лютого російські підрозділи вишикували шість “Градів” на відстані 4-6 кілометрів від кордону з Україною.

При цьому Бобикін і Іванов знали, що в таких умовах їхня зброя працюватиме невибірково і в зону ураження можуть потрапити цивільні об’єкти.

Вранці 24 лютого росіяни отримали від командира команду “вогонь”, жодних поправок для коригування вогню військовим не дали.

Після цього окупанти пересунулись ближче до кордону і ще раз вчинили обстріли в бік України.

Того ж дня рашисти перетнули кордон з Україною на Харківщині, просунулись, за їхніми словами на 25-30 кілометрів. Тоді Бобикін і Іванов разом з іншими військовими випустили залпи в бік Харкова.

У результаті цих обстрілів у двох селах Харківщини були пошкоджені електрична підстанція, повітряні лінії електропередачі, житлові будинки, ліцей.

24 лютого колону загарбників розбили українські захисники. Після цього обидва підсудних три дні переховувались і згодом здались українським військовим.

Бобикін і Іванов у суді свою провину визнали і розкаялися.

Захист говорив, що росіяни нібито діяли під примусом і службовою залежністю. Однак суд із цим не погодився і не отримав доказів того, що військові не могли уникнути участі в злочині.

На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, це вже друга справа щодо російських армійців на війні в Україні, за якою винесено вирок.
23 травня в Києві засудили 21-річного російського сержанта Вадима Шишимаріна до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя Сумської області. Рашист повністю визнав свою провину.

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Україна

Двох російських військових ув’язнили на 11,5 років за обстріли Харківщини

Суд на Полтавщині засудив до 11 років і 6 місяців ув’язнення двох російських військових, Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які обстрілювати райони Харківщини. Про це в вівторок, 31 травня,...

Війна з Росією

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