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Білорусь знімає з баз зберігання танки та БМП, може передати їх Росії, – Генштаб

31/05/2022 18:51

Білорусь знімає з баз зберігання танки та бойові машини піхоти, може передати їх у російську армію для поповнення втрат від війни в Україні.

Про це у вівторок, 31 травня, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.

“Відзначено зняття з баз зберігання республіки білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат”, – інформують у ГШ. 

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи збройних сил РФ.

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