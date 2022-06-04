ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 101 – 04.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Ранок

ОГП: більш ніж 726 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 4 червня 2022 року офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося – 261. Зросла кількість поранених- 465.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

11:50

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.06 орієнтовно склали (за даними ГШ ЗСУ станом на ранок):

особового складу – приблизно 31 050 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1 376 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 379 (+13),

артилерійських систем – 680 (+5),

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 95,

літаків – 210,

гелікоптерів – 175,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5),

крилатих ракет – 122 (+1),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8),

спеціальної техніки – 52 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 3 червня)

Ранок

Окупанти зносять понівечені війною будинки в Маріуполі, почали з руїн на проспекті Єдності, 56-60, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Напередодні окупаційна влада надала певні відомості про виявлені тіла загиблих мешканців міста, проте під завалами ще можуть залишатися небіжчики.

“Дані про тіла загиблих неможливо отримати у з’вязку з тим, що після знесення все вивозять на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттеєвому полігоні… Росіяни нищать докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих в розтрощених будинках”, – обурюється Андрющенко.

Ранок

Мотивуюче відео на 100 днів великої війни: “Сміливі завжди будуть вільними” (з ФБ президента Зеленського):

Ранок

Російський агресор крилатою ракетою повітряного базування завдав удару по складських приміщеннях сільгосппідприємства неподалік Одеси. Як повідомляє телеграм-канал Одеської міської ради, за попередніми даними ОК “Південь”, є двоє постраждалих. Рятувальники оперативно ліквідували займання, спричинене ракетним ударом.

Пуск ракети Х-59 було здійснено літаками стратегічної авіації РФ.

9:25

Після 4-ї години ранку по території Сумщини працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району. Жертв серед цивільного населення немає, руйнування уточнюються, – голова ОВА Дмитро Живицький.

Ранок

У місті Гірське 3 червня від обстрілів російської армії загинули мати з дитиною, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Ще один мирний мешканець помер у Золотому від отриманих під час обстрілів поранень. “Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського.

За інформацією голови Луганської ОВА, за минулу добу в Сєверодонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість; є руйнування житлових будівель у Метьолкіному. Бої на вулицях Сєверодонецька тривають.

Після сьомої

Запорізька ОВА: 3 червня російські заброди здійснили обстріл з РСЗВ по цивільній інфраструктурі та мирним домогосподарствам м. Гуляйполе, а також з артилерії – села Преображенка та Успенівка. Внаслідок російських артилерійських ударів було пошкоджено близько 11 будинків та два магазини. Крім цього, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння в районі населених пунктів: Млинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське, Малі Щербаки та Чарівне.

6:50

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).

На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.

На Слов’янському напрямку, з метою зниження бойового потенціалу наших військ, противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, зазнав втрат.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.

Окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів, відійшов.

На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.

На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.

Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.

На Бессарабському напрямку, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація без суттєвих змін.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

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Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 65 ОБОРОНИ, 29.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 66 ОБОРОНИ, 30.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 67 ОБОРОНИ, 01.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 68 ОБОРОНИ, 02.05.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 70 ОБОРОНИ, 04.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 71 ОБОРОНИ, 05.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 72 ОБОРОНИ, 06.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 73 ОБОРОНИ, 07.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 74 ОБОРОНИ, 08.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 75 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 76 ОБОРОНИ, 10.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 11.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 12.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 79 ОБОРОНИ, 13.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.