На Одещині збито дорогий ворожий безпілотник «Форпост»

4 червня воїни ОК «Південь» збили ворожий розвідувально-ударний безпілотник «Форпост», що намагався стежити за чорноморським узбережжям.
Про це сповістила Одеська міськрада з посиланням на ОК «Південь».
Збитий літальний апарат упав у море.
«Форпост» вважають одним з найдорожчих безпілотників у армії РФ. Його вартість сягає $7 млн.
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