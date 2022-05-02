На Одещині ЗСУ знищили ворожий безпілотник “Форпост”

В Одеській області воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних сил України ліквідували ще один російський БПЛА “Форпост”.
Про це вдень у понеділок, 2 травня, інформує пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Зазначимо, що цей безпілотник є ліцензованою копією ізраїльського Searcher MkII та у базовій версії здатний здійснювати розвідку на висотах до п’яти км протягом 16 годин з радіусом дії до 400 км”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
“Працює “Байрактар”: ЗСУ знищили два російські катери поблизу Зміїного. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!