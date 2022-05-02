На Одещині ЗСУ знищили ворожий безпілотник “Форпост”

В Одеській області воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних сил України ліквідували ще один російський БПЛА “Форпост”.

Про це вдень у понеділок, 2 травня, інформує пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Зазначимо, що цей безпілотник є ліцензованою копією ізраїльського Searcher MkII та у базовій версії здатний здійснювати розвідку на висотах до п’яти км протягом 16 годин з радіусом дії до 400 км”, – йдеться в повідомленні.

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