«Річкові трамваї» «мобілізовано» на захист Вітчизни

На допомогу військовим кораблям в Україні залучено навіть пасажирські теплоходи – «річкові трамваї», з’ясували у DEFENSE EXPRESS.
Командування Сухопутних військ України оприлюднило кадри з навчань, під час яких була задіяна армійська авіація, підрозділи Сухопутних військ, катери ВМС та цивільні пасажирські судна, «мобілізовані» на допомогу військовим. В кількох таких суднах легко впізнати прогулянкові «річкові трамваї», пофарбовані в камуфляжні барви.
«Вони доволі схожі на проект Д-055 «Каштан» і вже оснащені вертлюгами з кулеметами, – зазначають фахівці з DEFENSE EXPRESS. – Самі навчання, судячи з усього, були відпрацюванням дій з форсування водної перешкоди за підтримки авіації. А «річковий трамвай», вочевидь, відігравав роль судна забезпечення».
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