Home / Війна / У Чорному морі військові кораблі РФ ховаються за цивільними суднами, – ВМСУ

У Чорному морі військові кораблі РФ ховаються за цивільними суднами, – ВМСУ

03/06/2022 13:36

У Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Севастополя росіяни прикривають свої військові кораблі цивільними суднами.

Про це в четвер, 2 червня, поінформувала пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

“Керівництво чорноморського флоту російської федерації почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську «тактику», але тепер вже й на морі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воєнні злочинці виводять на рейд Севастополя судна торговельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх як цивільних суден.

“Ховаючи за ними свої військові кораблі, загарбники продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу «Калібр». Все це вкотре показує справжнє обличчя російської федерації”, – наголосили у ВМС України.

Читайте також:
Заяви Росії про “гуманітарні коридори” в Чорному морі для цивільних суден є маніпуляцією, – ВМСУ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Очі “Азовсталі”: оборонцю Маріуполя Дмитру Козацькому присудили нагороду Grand Press Photo 2022

Українському військовому, оборонцеві Маріуполя Дмитру Козацькому (“Оресту”), якого називають “очима Азовсталі” за фото із оточеного російськими військами міста, присудили спеціальну нагороду престижної польської фотопремії Grand Press Photo 2022. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse