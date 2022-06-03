У Чорному морі військові кораблі РФ ховаються за цивільними суднами, – ВМСУ

У Чорному морі поблизу тимчасово окупованого Севастополя росіяни прикривають свої військові кораблі цивільними суднами.

Про це в четвер, 2 червня, поінформувала пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

“Керівництво чорноморського флоту російської федерації почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську «тактику», але тепер вже й на морі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воєнні злочинці виводять на рейд Севастополя судна торговельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх як цивільних суден.

“Ховаючи за ними свої військові кораблі, загарбники продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу «Калібр». Все це вкотре показує справжнє обличчя російської федерації”, – наголосили у ВМС України.

Читайте також:

Заяви Росії про “гуманітарні коридори” в Чорному морі для цивільних суден є маніпуляцією, – ВМСУ