ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 98 – 01.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Танк ЗС Росії на окупованій території з награбованим

Вдень

Конструкторське бюро “Луч” показало відео ураження російського танка з протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”.

“Наші захисники з ПТРК «Стугна-П» («Скіф») знищують черговий російський танк. Ракети здатні вражати ворожу техніку дальності до 5 км, що значно перевищує можливості прицільної стрільби ворожих танків і дає нашим розрахункам тактичну перевагу на полі бою”, – йдеться в описі до відео.

Ранок

Окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані, позиції. Ще частина – продовжує бої всередині міста.

Гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити. Але лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів – на певний час цього може вистачити.

Лисичанськ повністю під українським контролем.

Інші вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами. Евакуація призупинена.

Ранок

Адміністрація Джо Байдена розкрила подробиці нового пакета безпеки на суму 700 мільйонів доларів, який вона надсилає Україні, що включає ракетні системи з більшою дальністю дії, ніж ті, які були надіслані в попередніх пакетах. Про це повідомляє CBS News з посиланням на чиновників.

Високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) забезпечать українським військам більшу точність при заподіянні ударів по російських цілях. Чиновники підкреслили, що ці новіші системи не будуть використовуватися для ударів по цілях у межах Росії.

Напередодні

Президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать допомагати Україні, нададуть реактивні системи й боєприпаси, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії, та не даватимуть ракети, що дозволять атакувати територію РФ.

Свою думку він висловив у колонці для “The New York Times” із заголовком “Що Америка буде і чого не буде робити в Україні”.

8:30

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: Рашисти закріплюються в центрі Сєвєродонецька. Всю область б’ють з артилерії та авіації.

Росіяни намагаються шукати об’єкти, руйнування яких може спричинити ще більшу катастрофу на Луганщині. Так, вчора вдень рашисти обстріляли завод “Пролетарій” у Лисичанську, а ввечері з авіації вгатили по сєвєродонецькому “Азоту”, влучивши в цистерну з залишками азотної кислоти. Смертельної загрози для населення немає.

За добу в області зруйновано близько 30 будинків, найбільші руйнування в Гірському, зокрема орки обстріляли школу мистецтв.

8:45

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

• особового складу – ліквідовано близько 30700 (+200),

• танків ‒ 1361 (+3),

• бойових броньованих машин ‒ 3343 (+41),

• артилерійських систем – 659 (+10),

• РСЗВ – 207,

• засобів ППО – 94 (+1),

• літаків – 208,

• гелікоптерів – 175 (+1),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4),

• крилатих ракет – 120,

• кораблів/катерів – 13,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15),

• спеціальної техніки – 49 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Ранок

Боєць Нацгвардії України підбив російський танк, у нього здетонував боєкомплект.

Ранок

Польські танки Т-72M1R уже працюють на Донбасі.

Дев’ята година

О п’ятій ранку окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську. Зруйновано три приватні будинки, без жертв.

Ранок

Військовослужбовці 24-ї “королівської” бригади на Луганщині показали знищення російської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини).

7:40

Дніпропетровська область: “Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали”, – голова ОВА Валентин Резніченко.

Крім того, в Широківській громаді працюють електрики. Ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному з сіл громади.

Сьома година

Зі зведення Генштабу ЗСУ:

На Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько 3 км від Державного кордону України.

Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав ураження у районі населеного пункту Середина-Буда Сумська області.

На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позиці та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Сьома година

Генштаб ЗСУ: На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат у районі Довгенького ворог відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА “Орлан-10” у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха.

Також на Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова.

Сьома година

Зведення Генерального штабу ЗСУ: На Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій.

З метою завдання втрат та виснаження особового складу наших військ, противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман.

На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають.

На Сєверодонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєверодонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

1:40

На Херсонщині спецпідрозділи росіян підірвали мости через річку Інгулець у районі Давидового Броду та Великої Олександрівки, інформує ОК “Південь”.

“Тривають бойові дій на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил”.

Напередодні

Володимир Зеленський в інтервʼю Newsmax: “Ситуація на сході є дуже важкою. Ми втрачаємо від 60 до 100 військових щодня і маємо приблизно 500 поранених в бою”.

Напередодні

Українські війська на Запоріжжі вразили з міномета позицію росіян, які намагалися образити українців, витоптавши на полі слово “ХОХЛЫ” так, щоб його було видно з безпілотника.

Фонд “Повернись живим” поширив фото, на якому видно витоптані літери. Поруч із ним видніються вирви, імовірно, від артилерійських “прильотів”.

“Цей знімок — насправді скрін із досить цікавого відео, яке нам надіслали аеророзвідники. Безпілотник зафільмував позиції росіян у Запорізькій області. Рашисти, як ви бачите, витоптали поруч зі своїм бліндажем образливу для українців лайку.

Та на цьому, за словами наших армійців, вони не планували зупинятися — лайка, схоже, мала би стати цілим реченням. Але “топтуни” не встигли завершити почате. Їх зупинили кілька влучних попадань із міномета”, — розповіли в фонді “Повернись живим”.

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Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.