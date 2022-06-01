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США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $700 млн. Включно з HIMARS

01/06/2022 10:24

Адміністрація Джо Байдена у вівторок розкрила подробиці нового пакета безпеки на суму 700 мільйонів доларів, який вона надсилає Україні, що включає ракетні системи з більшою дальністю дії, ніж ті, які були надіслані в попередніх пакетах.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на чиновників адміністрації, передає “Європравда”.

Очікується, що про пакет буде офіційно оголошено в середу, 1 червня.

Високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) забезпечать українським військам більшу точність при заподіянні ударів по російських цілях. Чиновники підкреслили, що ці новіші системи не будуть використовуватися для ударів по цілях у межах Росії.

Чиновники також заявили, що не будуть надавати Україні зброю великої дальності, і додали, що Україна запевнила США, що не запускатиме ракети середньої дальності по території Росії.

Пакет допомоги також включає радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.

Рішення США надати передові ракетні системи відображає пошук балансу між бажанням допомогти Україні боротися з масованими російськими артилерійськими обстрілами без надання озброєння, яке могло б дозволити Україні вразити цілі глибоко всередині Росії та спровокувати ескалацію війни.

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