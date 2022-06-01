Байден написав колонку для NYT “Що Америка буде і чого не буде робити в Україні”

Джо Байден, фото - Reuters

Президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать допомагати Україні, нададуть ракетні системи й боєприпаси, але не будуть ані затягувати війну, ані тиснути на Київ, щоб він пішов на поступки Росії, та не даватимуть зброю, що дозволить атакувати територію РФ.

Свою думку він висловив у колонці для “The New York Times” із заголовком “Що Америка буде і чого не буде робити в Україні”.

Оскільки війна триває четвертий місяць, а партнери надають Україні безпрецедентну військову, гуманітарну й фінансову підтримку, Байден пояснив:

“Мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії”.

Американський президент хоче, щоб Україна могла битися на полі бою та займати найсильнішу позицію за столом переговорів.

“Тому я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні. Ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками та партнерами щодо російських санкцій – найжорсткіших із будь-коли запроваджених проти великої економіки. Ми продовжимо надавати Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси. Ми також надішлемо ще мільярди фінансової допомоги, як це дозволив Конгрес”, – цитує президента США “Українська правда”.

Байден додав, що США працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб подолати глобальну продовольчу кризу, яку посилює агресія Росії.

Він пообіцяв допомогти європейським союзникам та іншим зменшити їхню залежність від російського викопного палива та прискорити “перехід до майбутнього чистої енергії”.

Байден додав, що США продовжать зміцнювати східний фланг НАТО, і вступ Фінляндії та Швеції в Альянс зміцнив би загальну безпеку.

“Ми не прагнемо війни між НАТО і Росією. Хоча я не згоден із паном Путіним і вважаю його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться здійснити його повалення в Москві. Поки Сполучені Штати або наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, відправляючи американські війська воювати в Україні, або атакуючи російські сили. Ми не заохочуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межі. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії. Моїм принципом у цій кризі був “Нічого про Україну без України”. Я не буду тиснути на український уряд – приватно чи публічно – щоб він пішов на будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно і суперечило б усталеним принципам”.

Американський президент наголосив, що переговори України й Росії зупиняються не тому, що Україна відвернулася від дипломатії, а тому що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під контроль якомога більшу частину України.

“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над зміцненням України та підтримувати її зусилля, спрямовані на досягнення завершення конфлікту шляхом переговорів”, – пообіцяв Байден.

За його словами, національним інтересом США є забезпечити мирну та стабільну Європу та чітко дати зрозуміти, що сила не є правильною.

“Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле сигнал іншим потенційним агресорам, що вони теж можуть захопити території та підпорядкувати інші країни. Це поставить під загрозу виживання інших мирних демократій. І це може означати кінець заснованого на правилах міжнародного порядку і відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками в усьому світі”, – пояснив Байден.

Він також наголосив, що будь-яке використання ядерної зброї в цьому конфлікті було б абсолютно неприйнятним для США і решти світу – і спричинило б тяжкі наслідки.

“Американці триматимуть курс на український народ, тому що ми розуміємо, що свобода має ціну (“freedom is not free” – “Н”). Це те, що ми завжди робили, коли вороги свободи прагнули знущатися і пригнічувати невинних людей, і це те, що ми робимо зараз. Володимир Путін не очікував такого ступеня єдності чи сили нашої відповіді. Він помилявся. Якщо він очікує, що в наступні місяці ми похитнемося або розпадемося, він також помиляється”.

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