Ідіоти за “хохлів” відповіли: ЗСУ на Запоріжжі знищили позицію росіян, які витоптали на полі образливе слово для БПЛА

Українські війська на Запоріжжі вразили з міномета позицію росіян, які намагалися образити українців, витоптавши на полі слово “ХОХЛЫ” так, щоб його було видно з безпілотника.
Як передає “Новинарня“, про це з посиланням на аеророзвідку 31 травня повідомив фонд “Повернись живим”.
Волонтери поширили фото, на якому видно витоптані літери, що складають слово “ХОХЛЫ” на краю зеленого поля. Поруч із ним видніються вирви, імовірно, від артилерійських “прильотів”.
“Цей знімок — насправді скрін із досить цікавого відео, яке нам надіслали аеророзвідники. Безпілотник зафільмував позиції росіян у Запорізькій області. Рашисти, як ви бачите, витоптали поруч зі своїм бліндажем образливу для українців лайку.
Та на цьому, за словами наших армійців, вони не планували зупинятися — лайка, схоже, мала би стати цілим реченням. Але “топтуни” не встигли завершити почате. Їх зупинили кілька влучних попадань із міномета”, — розповіли в фонді “Повернись живим”.
Користувачі в коментарях зокрема пишуть:
Нагадаємо, раніше українські воїни за наводкою росТБ знищили “Тюльпан” рашистів.
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